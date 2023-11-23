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Польські перевізники заблокували четвертий КПП на кордоні з Україною
12:50 23.11.2023 |
Польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску - "Медика-Шегині".
Про це повідомила ДПСУ, пише "Європейська правда".
"За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10:30 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.
Як раніше інформували польські прикордонники, блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада.
На цьому напрямку зараз на в'їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок.
Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легкового транспорту, заявили у ДПСУ.
Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.
З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Ягодин - Дорогуськ". У зв'язку з чим, станом на ранок четверга, на цих напрямках з боку суміжної сторони на в'їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.
Напередодні організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", оголосив про намір продовжити протест на місяць - до 1 лютого 2024 року.
Напередодні Верховна Рада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.
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