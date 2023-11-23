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АНАЛІТИКА

Роботодавцям компенсували перший мільйон гривень за працевлаштування людей із інвалідністю

09:44 23.11.2023 |

Економіка

 

Держава компенсувала роботодавцям понад 1 млн грн за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Працюємо над тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема й отриманою внаслідок війни, могли продовжувати працювати й самореалізовуватись. Тому запропонували підприємцям компенсовувати їхні витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм комфортні умови для роботи", - сказала Бережна.

За її словами, на сьогодні понад 20 роботодавців вже скористались такою можливістю - придбали для своїх працівників необхідні їм допоміжні засоби, спеціалізовані меблі, пристрої.

Держава компенсувала їм ці витрати загалом на понад 1 млн грн.

Зокрема, компенсації за облаштування робочих місць для осіб із інвалідністю отримали підприємці Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей.

Серед працівників, для яких облаштували робочі місця, - бухгалтер, вчитель, інженер із охорони праці, діловод, адміністратор, менеджер в торгівлі, водій, слюсар зі складання металевих конструкцій.

Серед придбаних допоміжних засобів - спеціалізовані меблі та фурнітура для пристосування робочих місць працівникам з вадами спини, спеціалізоване функціональне офісне крісло з регулятором висоти сидіння та положення спинки, комп'ютери (ПК, ноутбуки) з вбудованими пристроями захисту очей для працівників з вадами зору, спеціалізована настільна лампа для працівника з вадами зору, засоби зв'язку та спеціалізована фурнітура (телефони і навушники) для працівників з вадами слуху, спецодяг.

У серпні цього року уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб із інвалідністю І групи - до 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат), для осіб із інвалідністю ІІ групи - до 67 тис. грн (10 мінімальних зарплат).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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