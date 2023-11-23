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Кількість суден у порту «Ізмаїл» зросла втричі
23:39 22.11.2023 |
Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic у вівторок зросла до 128 суден проти 40 минулого вівторка.
Очікується прибуття ще 40 суден.
При цьому, днем раніше в понеділок у порту було 28 суден, очікувалося прибуття - 23.
Крім того, цього ж дня в порту "Рені" було 9 суден, прибуття нових не очікувалося, а днем раніше в понеділок - 10 суден і очікувалося прибуття двох суден. Минулого понеділка в "Рені" прибуло 11 суден.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Дунайські порти у 2023 році збільшили перевалку вантажів більш ніж удвічі. Прем'єр зазначив, що в цьому контексті ключовим партнером є Румунія, оскільки 11% вартості українського експорту припадає саме на цю країну.
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