Кількість суден у порту «Ізмаїл» зросла втричі

Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic у вівторок зросла до 128 суден проти 40 минулого вівторка.

Очікується прибуття ще 40 суден.

При цьому, днем раніше в понеділок у порту було 28 суден, очікувалося прибуття - 23.

Крім того, цього ж дня в порту "Рені" було 9 суден, прибуття нових не очікувалося, а днем раніше в понеділок - 10 суден і очікувалося прибуття двох суден. Минулого понеділка в "Рені" прибуло 11 суден.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Дунайські порти у 2023 році збільшили перевалку вантажів більш ніж удвічі. Прем'єр зазначив, що в цьому контексті ключовим партнером є Румунія, оскільки 11% вартості українського експорту припадає саме на цю країну.