Угода про вільну торгівлю з Україною пройшла черговий етап ратифікації в Канаді

Палата громад канадського парламенту у другому читанні схвалила законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

Як повідомляє Укрінформ, цей документ підтримали 205 із 338 депутатів.

Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до профільного комітету, а звідти його повернуть на остаточне затвердження до Палати громад. Для набуття чинності йому ще треба буде подолати такий самий шлях у верхній палаті парламенту - Сенаті й отримати підпис генерал-губернатора.

Прикметно, що передачу законопроєкту до профільного комітету підтримали депутати від усіх партій, окрім другої за чисельністю Консервативної. Лідер партії П'єр Полієв пояснив таку позицію небажанням "запроваджувати для українців вуглецевий податок".

Представниця уряду в Палаті громад Каріна Гулд розкритикувала таку позицію Консервативної партії. "Думаю, що членам Консервативної партії варто спитати себе, чому вона так вчинили. Я не розумію цього", - зазначила вона після голосування.

За словами Гулд, "ця угода демонструє солідарність Канади та нашу відданість Україні, яка бореться за свою свободу й суверенітет".

Як повідомлялося, Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017-го року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. У вересні цього року під час візиту до Оттави Президент Володимир Зеленський разом із Прем'єр-міністром Джастіном Трюдо підписав оновлену Угоду.

За підсумками 2021-го року товарообіг між Канадою та Україною досяг рекордного рівня, наблизившись до 350 млн дол. США. Минулого року він трохи знизився через фактори, переважно пов'язані із початком російського вторгнення.