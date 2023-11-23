На кордоні України з Угорщиною з'явилися черги із вантажівок - Reuters

На прикордонному переході Угорщини з Україною "Захонь" сьогодні утворилися черги, оскільки перевізники переорієнтували маршрути з польських та словацьких КПП, які блокують місцеві далекобійники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"На головному пункті пропуску в Угорщині з Україною у середу виникли довгі черги, повідомила митна служба, оскільки водії вантажівок змінили маршрути з пунктів пропуску у Польщі та Словаччині через їх блокування", - йдеться у повідомленні.

Вантажівки на польсько-українському переході стоять у багатокілометрових чергах, оскільки польські далекобійники заблокували дороги до трьох прикордонних переходів на знак протесту, що триває вже другий тиждень, додає видання.

У Словаччині у вівторок також було заблоковано головний пункт перетину кордону з Україною, хоча профспілка автоперевізників країни назвала це акцією окремої особи. Організація все ще попереджає, що може приєднатися до польських далекобійників на знак протесту.

Угорська влада активізувала зусилля, щоб пропустити збільшений трафік через свій кордон, повідомило угорське податкове та митне управління, але "пропускна здатність мосту через Тису та пункту перетину кордону серйозно обмежує їхні можливості".

Як повідомляв Укрінформ, вдень 21 листопада спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", суміжний з українським пунктом "Ужгород". На той час на території Словаччини перед ПП "Вишнє Нємецке" у напрямку України перебували близько 300 вантажівок. Опівночі словацька поліція забрала особу, що здійснювала блокування кордону, та евакуювала транспортний засіб, що блокував проїзд.

Тим часом на польсько-українському кордоні з 6 листопада триває акція протесту польських перевізників.

Перемовини на державному рівні результату не дали. За три дні пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" перетнули всього 317 вантажівок на в'їзд та 47 на виїзд замість 1800 у кожному напрямку.