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Внутрішні надходження до бюджету перевищили видатки на нацбезпеку й оборону
20:12 22.11.2023 |
У січні-вересні 2023 року із внутрішніх джерел до загального фонду держбюджету надійшло 1,3 трлн грн, що перевищило видатки на національну безпеку й оборону.
"Таким чином уряд дотримав вимоги міжнародних партнерів щодо здійснення видатків на нацбезпеку за рахунок внутрішніх джерел без спрямування на те зовнішніх запозичень і грантів", - зазначив т.в.п. голови Рахункової палати Андрій Майснер.
Загалом ресурси держбюджету становили 3,3 трлн грн, зокрема загального фонду - 2,5 трлн грн.
При цьому від міжнародних партнерів до загального фонду держбюджету надійшло 831 млрд грн кредитів (позик) та 363 млрд грн грантів (дарунків).
"Це дало можливість забезпечити здійснення решти першочергових витрат, насамперед на оплату праці працівникам (крім військових) бюджетних установ, соціальний захист і охорону здоров'я", - уточнив очільник Рахункової палати.
Він також додав, що у звітному періоді перевиконано план доходів держбюджету на 2023 рік за рахунок отримання грантів на бюджетну підтримку, що не планувались.
Крім того, Майснер підкреслив, що в порівнянні з відповідним періодом попереднього року суттєво змінилася структура доходів держбюджету. Частка власних надходжень бюджетних установ зросла в 2,9 раза (до 31%). Водночас частка доходів, адміністрування яких здійснюється ДПС, зменшилась на 15 в.п.
"У результаті власні надходження бюджетних установ, гранти від міжнародних партнерів і кошти, сплачені НБУ, становили 55% усіх доходів, тоді як податкові надходження й інші доходи, адміністрування яких здійснюється ДПС і Держмитслужбою, - менше половини (45%)", - наголосив він.
При цьому 95% власних надходжень бюджетних установ становили надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, а також благодійні внески, гранти і дарунки. Найбільше таких коштів отримало Міністерство оборони - 93% та МВС - 3,6%.
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