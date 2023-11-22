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АНАЛІТИКА

Україна в жовтні-2023 наростила виплавку сталі більш ніж наполовину до жовтня-2022, посівши 22-ге місце в рейтингу Worldsteel

17:15 22.11.2023 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в жовтні поточного року збільшили виробництво сталі на 79,62% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 571 тис. тонн з 318 тис. тонн.

При цьому Україна посіла 22-ге місце в рейтингу 71 країни - світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у жовтні-2023 зафіксовано зростання виплавки сталі до вересня-2022 у більшості країн першої десятки, окрім Китаю, Німеччини та Бразилії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками жовтня є такою: Китай (79,090 млн тонн, зниження на 1,8% до жовтня-2022), Індія (12,059 млн тонн, "плюс" 15,1%), Японія (7,524 млн тонн, "плюс" 2,6%), США (6,832 млн тонн, "плюс" 3,4%), РФ (6,3 млн тонн, "плюс" 9,5%), Південна Корея (5,487 млн тонн, більше на 6,5%), Іран (3,075 млн тонн, "плюс" 3,5%), Туреччина (2,965 млн тонн, "плюс" 4,2%), Німеччина (2,876 млн тонн, "мінус" 8,8%) і Бразилія (2,610 млн тонн, "мінус" 10,2%).

Загалом у жовтні поточного року виплавка сталі зросла на 0,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 150,026 млн тонн.

За 10 місяців 2023 року перша десятка країн-виробників сталі має такий вигляд: Китай (874,7 млн тонн, зростання на 1,4%), Індія (116,270 млн тонн, більше на 12,1%), Японія (72,919 млн тонн, падіння на 3%), США (67,437 млн тонн, "мінус" 0,8%), РФ (63,491 млн тонн, "плюс" 5,3%), Південна Корея (55,912 млн тонн, "плюс" 0,2%), Німеччина (30,107 млн тонн, "мінус" 4,1%), Туреччина (27,454 млн тонн, "мінус" 8,8%), Бразилія (26,474 млн тонн, менше на 8,6%) та Іран (25,144 млн тонн, "мінус" 0,1%).

Загалом у січні-жовтні 71 країна виробила 1 млрд 567,326 млн тонн сталі, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Водночас Україна за 10 місяців 2023 року виробила 5,162 млн тонн сталі, що на 11,7% нижче за обсяги за січень-жовтень 2022 року. Країна перебуває на 23-му місці за підсумками 10 місяців-2023.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай (1,013 млрд тонн, зниження на 2,1%), Індія (124,720 млн тонн, зростання на 5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн тонн, -7,2%), Південна Корея (65,865 млн тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, -8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, +8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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