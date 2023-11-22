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АНАЛІТИКА

Держмитслужба збільшила граничний термін доставки під процедурою спільного транзиту через польську блокаду

17:08 22.11.2023 |

Економіка

 

Держмитслужба збільшила граничний термін доставки товарів під процедурою спільного транзиту до митниці призначення до 60 днів через блокаду польських перевізників, що безперервно триває з 6 листопада.

"Для забезпечення можливості встановлення митницею відправлення триваліших строків доставки товарів у разі їхнього поміщення під процедуру спільного транзиту Держмитслужбою збільшено граничний строк доставки до митниці призначення. Таким чином, строк пред'явлення товарів може визначатися в межах діапазону до 60 днів", - зазначила Держмитслужба в середу.

Зазначається, що з огляду на блокування руху вантажних транспортних засобів через митний кордон України 17 листопада Служба підтримки з питань NCTS Держмитслужби в рамках взаємодії надіслала до всіх країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту звернення щодо врахування ситуації на українському кордоні, під час завершення започаткованих в Україні процедур спільного транзиту, зокрема щодо можливого порушення термінів доставки через незалежні від перевізників обставини.

У митниці наголосили, що відповідно до ч. 2 ст. 45 Доповнення I до Конвенції, якщо пред'явлення товарів до митниці призначення відбулося після завершення терміну, встановленого митницею відправлення, суб'єкт процедури вважається таким, що дотримується строку, якщо він або перевізник доведе належним чином митниці призначення, що затримка сталася не з його вини.

Служба також порекомендувала представникам компаній у разі виникнення проблемних питань під час пред'явлення товарів під процедурою спільного транзиту звертатися до служб підтримки відповідних країн митниць призначення та додатково інформувати Службу підтримки з питань NCTS Держмитслужби.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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