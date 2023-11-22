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Блокада кордону: українська економіка вже зазнала 400 мільйонів євро збитків - асоціація

15:56 22.11.2023 |

Економіка

 

Федерація роботодавців Україна оцінила збитки, які зазнала економіка України через блокування кордону польськими перевізниками, у понад 400 мільйонів євро.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка зазнала. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності - 350 євро за простій, за добу", - зазначив він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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