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АНАЛІТИКА

У чергах у Польщі в напрямку України майже 2700 вантажівок - Держприкордонслужба

 

Станом на ранок 22 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребене" - приблизно 2 700 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"За годину через кордон у двох напрямках польська сторона пропускає кілька вантажних транспортних засобів: може бути 2, 5, 8 - немає постійної цифри. Але це, звісно, значно зменшило вантажотранспортний потік. Зранку сьогодні на трьох напрямках на території Польщі в бік України перебували в чергах десь 2 700 вантажівок: за інформацією, отриманою від польських прикордонників", - сказав Демченко в ефірі телемарафону в середу.

За його словами, найбільша черга в напрямку ПП "Краківець" - 1 200 вантажівок, навпроти "Ягодина" - майже 900 вантажівок і навпроти "Рава-Руська" - 600.

"Більш-менш інтенсивний рух відбувається у напрямку ПП "Краківець". Але блокування зазначених напрямків додало черги на інших - зокрема "Шегині". Там руху не блокують, але, за інформацією польської сторони, вранці в чергах було 1 300 вантажівок", - зазначив речник.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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