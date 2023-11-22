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Блокаду ПП «Ягодин-Дорогуськ» продовжено ще на місяць
14:32 22.11.2023 |
Блокаду пункту пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні продовжено до 1 лютого 2024 року, повідомив лідер польських перевізників, які блокують кордон, Рафал Меклер із ультраправого Національного руху.
"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", - написав Меклер на фейсбук-сторінці.
Він також анонсував розширення блокади на четвертий ПП "Медика-Шегині" з 23 листопада.
"У четвер фермери виходять на Медику. Разом можемо більше", - написав Меклер.
Раніше він заявив про факти в'їзду українських фур через заблоковані пункти пропуску на кордоні в супроводі поліції. Зокрема, нібито фури проїжджали без черг із поліцією на "Краківець-Корчова". На підтвердження своїх слів Меклер виклав відео.
Як повідомлялося, через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" і "Рава-Руська - Хребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.
Організатори блокади повідомляли, що згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року.
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