Блокаду ПП «Ягодин-Дорогуськ» продовжено ще на місяць

Блокаду пункту пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні продовжено до 1 лютого 2024 року, повідомив лідер польських перевізників, які блокують кордон, Рафал Меклер із ультраправого Національного руху.

"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", - написав Меклер на фейсбук-сторінці.

Він також анонсував розширення блокади на четвертий ПП "Медика-Шегині" з 23 листопада.

"У четвер фермери виходять на Медику. Разом можемо більше", - написав Меклер.

Раніше він заявив про факти в'їзду українських фур через заблоковані пункти пропуску на кордоні в супроводі поліції. Зокрема, нібито фури проїжджали без черг із поліцією на "Краківець-Корчова". На підтвердження своїх слів Меклер виклав відео.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" і "Рава-Руська - Хребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.

Організатори блокади повідомляли, що згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року.