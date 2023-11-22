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АНАЛІТИКА

Українсько-словацький кордон розблокований - митники

 

Станом на ранок 22 листопада українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають в штатному режимі, у черзі на в'їзд в Україну зі словацького боку очікують 400 фур.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

"КПП Ужгород - Вишнє Немєцке" розблоковано з 24 години ночі. Митниця працює в штатному режимі, за минулу добу тут оформлено на в'їзд 173 вантажівки, на виїзд - 104", - сказала вона.

За її даними, станом на зараз в черзі на в'їзд очікують 400 фур з боку Словаччини.

Як повідомлялося, вдень 21 листопада Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке», суміжний із українським пунктом «Ужгород». На той час на території Словаччини перед ПП «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебували близько 300 вантажівок.

Опівночі словацька поліція забрала особу, що здійснювала блокування кордону, та евакуювала транспортний засіб, що блокував проїзд.

Тим часом на польсько-українському кордоні із 6 листопада триває акція протесту польських перевізників.

Перемовини на державному рівні результату не дали. За три дні пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" перетнули всього 317 вантажівок на в'їзд і 47 на виїзд замість 1800 у кожному напрямку.
 

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