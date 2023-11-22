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Словацькі протестувальники пропускатимуть за годину чотири фури на в'їзд в Україну та одну на виїзд - Держмитслужба

 

Словацькі протестувальники пропускатимуть за годину по 1 вантажному автомобілю з України і по 4 вантажних автомобілі в Україну, повідомляє Державна митна служба України.

Відомство уточнило, що такий режим буде встановлено з 20:00 вівторка.

"Державна митна служба України в межах компетенції вживає всіх необхідних заходів для врегулювання цієї ситуації. Пропуск легкових автомобілів і автобусів здійснюється в штатному режимі, - йдеться в інформації Держмитслужби.

Раніше у вівторок Держприкордонслужба України повідомила з посиланням на Прикордонну поліцію Словаччини, що з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, які слідують у напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє-Нємецьке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород" - єдиному пункті пропуску вантажних автомобілів на українсько-словацькому кордоні.

За даними системи "єЧерга", черга на цей пропускний пункт з України становить 1409 машин. Після початку блокади польськими перевізниками з 6 листопада пунктів пропуску на польсько-українському кордоні частина українських перевізників спрямували свої машини на найближчий пропускний пункт на словацькому кордоні.

Після початку блокади словацькими перевізниками Держмитслужба рекомендувала віддати перевагу КПП "Чоп - Захонь", розташованому на кордоні з Угорщиною, або "Дякове - Халмеу" - з Румунією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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