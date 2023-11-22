Доба простою на українсько-польських пунктах пропуску обходиться компаніям-експортерам в 1 млн грн - ЄБА

Один день простою через страйк польських перевізників на українсько-польських пунктах пропуску обходиться компанії-експортеру в 1 млн грн, повідомила за результатами експрес-опитування 55 компаній-учасників Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Згідно з дослідженням, сукупна орієнтовна сума збитків від початку простою, завданих опитаним компаніям, сягнула принаймні 305,88 млн грн. Водночас однаково страждають і імпортери, і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію в Україну. Водночас 25% товарів прямують до Польщі, 15% - до Німеччини, а також до інших країн Балтії, Західної Європи, США, Канади, країн Азії та Африки.

"Страйк польських перевізників може суттєво ускладнити та навіть паралізувати роботу багатьох компаній в Україні. Це впливає на довіру, у тому числі й іноземних партнерів до українських компаній. Через вимоги польських перевізників, які до того ж адресовані не Україні, страждає саме український бізнес", - зазначила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко й закликала до конструктивного врегулювання ситуації.

У ЄБА зазначили, що блокування руху на кордоні польськими перевізниками вже призвело до численних негативних наслідків для бізнесу в Україні та їхніх контрагентів за кордоном. Суттєво зросли витрати на перевезення, що впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній. Спостерігається зміна маршрутів, водночас збільшуються черги на словацькому й угорському кордонах. Бізнес уже повідомляє про дефіцит транспорту, зокрема й через небажання перевізників брати замовлення на час страйку.

Неможливість виконати зобов'язання перед українськими та іноземними замовниками спричинить штрафні санкції з боку покупців, скасування подальших замовлень і втрату клієнтів. Неможливість імпортувати необхідну сировину або комплектуючі створює ризики для українських виробництв. Усе це безпосередньо впливає на доступ населення в Україні до необхідних товарів і безперебійну роботу підприємств, зазначили в бізнес-об'єднанні.

"Два тижні страйку створили суттєві труднощі для й без того обмежених можливостей української логістики", - констатували в ЄБА й закликали польський бізнес до діалогу задля розблокування польсько-українського кордону та вирішення спірних питань конструктивним шляхом.