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В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців
23:27 21.11.2023 |
Кабінет міністрів України сьогодні, 21 листопада, вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців і виплат їм держдопомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Що конкретно зміниться для переселенців
* Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше;
* У разі повторного переміщення в результаті обов'язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА;
* ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.
Переселенців хочуть підштовхнути до пошуку роботи
У Мінреінтеграції повідомляють, що непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців з дня призначення виплат ВПО має посприяти своїй зайнятості.
Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи - підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або отримати статус безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.
Також Постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.
Виплати ВПО
З державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.
Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:
* діти з інвалідністю,
* особи, які доглядають за особою з інвалідністю,
* особи пенсійного віку,
* які мають трьох і більше дітей віком до 18 років
* неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника,
* якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.
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