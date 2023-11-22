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АНАЛІТИКА

В Україні вже працюють близько 200 виробників безпілотників - Федоров

17:07 21.11.2023 |

Економіка

 

Сьогодні в Україні близько 200 компаній займаються виробництвом безпілотників; деякі з них уже налагодили конвеєрне виробництво приладів.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Сьогодні в Україні діє близько 200 компаній з виробництва безпілотників. Нові з'являються практично щомісяця. У нас є окремий проєкт Brave1, який надає гранти для старту таких компаній, плюс з'являються венчурні фонди, які надають фінансування таким стартапам. Збільшується фінансування і з боку держави, від Міністерства оборони та інших органів Сил оборони, які закуповують БпЛА», - сказав Федоров.

Він зауважив, що інформація про відкриття нових виробництв є закритою для широкого загалу, але запевнив, що спроможність вітчизняного виробництва у цій сфері зростає. Зокрема, деякі компанії вже налагодили конвеєрне виробництво приладів, обсяги якого в окремих випадках сягають до 10 тис. одиниць.

«У нас будуються нові заводи, і ми бачимо, що спроможність виробництва зростає. У нас є вже конвеєрне виробництво в тисячах одиниць такої техніки, є навіть і в десятках тисяч у певній категорії, просто такі речі ми не можемо гучно анонсувати. Але фронту потрібно більше дронів. Тому ми постійно розмірковуємо над тим, що нам потрібно ще зробити, з точки зору інновацій, податків, збільшення фінансування, залучення партнерів, щоб ще більше виробляти дронів для Сил оборони», - зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що, на відміну від Росії, виробництво безпілотників у нас перебуває на дещо іншому рівні розвитку. В той час як росіяни готувалися багато років і вкладали кошти в розвиток цього сектору ВПК, в Україні ринок відкрився фактично минулого року.

«Наприклад, сьогодні провідну позицію в одній із категорій БпЛА займає компанія, якої ще не існувало минулого року. Якщо ми продовжимо в такому темпі працювати, то на цій дистанції ми не просто наздоженемо Росію», - сказав Федоров.

Як повідомлялося, у межах проєкту Brave1 українські фахівці розробили ударний безпілотник, стійкий до засобів радіоелектронної боротьби.
 

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