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Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску «Вишнє Нємецке» на кордоні з Україною
16:27 21.11.2023 |
Спілка перевізників Словаччини блокує рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке», суміжний із українським пунктом «Ужгород».
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на Прикордонну поліцію Словацької Республіки.
Блокування руху вантажного автотранспорту, що прямує до «Вишнє Нємецкого», розпочалося о 13:30 вівторка, 21 листопада.
«Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими», - попереджають у ДПСУ.
Наголошується, що українські прикордонники вживають заходів для відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.
На цей час на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебувають близько 300 вантажівок. Про ситуацію з блокуванням руху повідомлені всі відповідні органи.
Пропуск легкового автотранспорту й автобусів здійснюється у штатному режимі.
Як повідомляв Укрінформ, із 6 листопада триває анонсована акція протесту польських перевізників на польсько-українському кордоні.
Перемовини на державному рівні результату не дали. За три дні пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» перетнули всього 317 вантажівок на в'їзд і 47 на виїзд замість 1800 у кожному напрямку.
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