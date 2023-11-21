Данія вже підписала перші контракти про інвестиції в Україну - посол

Перші контракти про інвестиції Данії в Україну вже підписані, однак подробиці поки не розголошують з міркувань безпеки.

Про це розповів посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен в інтерв'ю ЕП.

"Данія вже переходить від грантів до інвестицій. Ми розуміємо, що тут можливі ризики, але не можна чекати, поки закінчиться війна. Іноземні інвестиції в Україну є надзвичайно важливим компонентом відбудови, і Данія докладає серйозних зусиль до того, щоб сприяти роботі бізнесу в Україні, не в останню чергу на Миколаївщині", - зазначив він.

Зокрема, запущений цьогоріч Данський Фонд підтримки України має потужні складові, які охоплюють приватний сектор. Данія може видавати кредити та інвестиційні гарантії деяким данським та українським бізнесам.

"Щодо багатьох конкретних проєктів зараз не можна розголошувати подробиці з міркувань безпеки, оскільки вони розташовані на територіях, які зазнали тяжких наслідків війни і загрози там суттєві. Але можу вам сказати, що контракти підписані", - додав пан посол.

Він додав, що багато данських корпорацій вже діють в Україні, і їм вдається підтримувати і навіть розширювати свою діяльність під час війни.

Зокрема, компанія ДТЕК цього року запустила нову вітрову електростанцію "Тилігульська" на Миколаївщині. Данська компанія Vestas забезпечила вітрові турбіни для того щоб Україна могла продовжувати зелений перехід в енергетиці.

Компанія Carlsberg цьогоріч інвестувала в Україну 40 мільйонів євро, збільшивши обсяг виробництва на 80%, що є, мабуть, найбільшою іноземною інвестицією в Україну цього року, додає Міккельсен.

"Багато інших, більших чи менших, данських компаній, висловлюють зацікавленість у тому щоб закріпитися в Україні, що ми ясно побачили на нещодавній конференції Rebuild Ukraine у Варшаві. Данія та посольство готові сприяти та надавати консультації тим, хто розмірковує над таким кроком", - резюмував він.