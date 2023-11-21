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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна: перші активи до Земельного банку можуть передати протягом 2-3 місяців

11:56 21.11.2023 |

Економіка

 

Фонд державного майна представив Міжвідомчій робочій групі дорожню карту впровадження проєкту по створенню Земельного банку України.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

Фонд держмайна представив дорожню карту з імплементації проєкту створення Земельного банку учасникам Міжвідомчої робочої групи, до складу якої увійшли представники Мін'юсту, Мінагрополітики, профільних комітетів ВРУ, Держгеокадастру та Prozorro.Продажі.

Після розгляду напрацювань МРГ має сформувати пропозиції щодо вирішення низки питань, зокрема, відповідність призначення ділянок згідно з кадастровим номером їхньому фактичному стану, врегулювання питань збору врожаю, збереження земель для потреб племінних господарств та інше.

Процес консолідації державних земель відбуватиметься у декілька етапів. У першу чергу до земельного банку можуть бути передані сільгоспугіддя держпідприємств, які вже перебувають у процедурі банкрутства (припинення) на етапі ліквідації. У другу чергу - землі, які не мають будь-яких обтяжень та обмежень. У третю та четверту черги - землі держпідприємств, що мають проблеми і потребують індивідуального підходу.

На думку в.о. голови ФДМУ Олександра Федоришина, перші дві черги земельних активів за умови консолідованої позиції всіх зацікавлених органів державної влади можуть бути передані до Земельного банку протягом 2-3 місяців.

Паралельно у Фонді триватиме робота із розробки та подання на розгляд уряду проєкту положення про Земельний банк, який стане одним зі стратегічних активів, що залишаться в держвласності, і згодом перейде до Українського суверенного фонду.

Як повідомлялося, Фонд державного майна планує створити Земельний банк та Фонд інвестиційної нерухомості для розвитку сільськогосподарського сектору та ринку нерухомості в Україні.
 

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