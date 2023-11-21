Гральному бізнесу донарахували податків на понад 50 мільярдів, – нардеп

Податкова служба у листопаді здійснила податкові донарахування представникам грального бізнесу на 51,2 млрд грн.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Про несплачені податки грального бізнесу, які були приховані від держави. Як і говорив, їх доведеться доплатити. За листопад 2023 більшість грального бізнесу отримала податкові нарахування", - зазначив він.

Серед топ-5 сум за донарахуваннями: два онлайн-казино - 22,5 млрд грн та 19,5 млрд грн відповідно, дві букмекерські компанії - 5,6 млрд грн та 2,2 млрд грн, а також гральні автомати - 1,3 млрд грн.

"У цілому по гральному бізнесу донараховано податків та зборів на більше ніж 51,2 млрд грн. Ще раз: п'ятдесят один мільярд двісті мільйонів гривень. Стільки, податкова вважає, гральний бізнес винен державі з податків. Звичайно, ринок буде захищатися", - уточнив нардеп.

Як повідомлялося, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.

Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.