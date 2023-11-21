Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за рік скоротилася більше ніж удвічі - НБУ

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на кінець жовтня 2023 року становила 97,3 тис осіб, свідчать результати статистичних даних, розміщених на сайті Національного банку України.

Більшість безробітних - жінки (72,1 тис). 22,5 тис. безробітних - це молодь віком до 35 років. Найбільше безробітних зареєстровано в Запорізькій (9 тис.), Дніпропетровській (7 тис.), Харківській (6,7 тис.) і Сумській (6,4 тис.) областях, найменше - у Чернівецькій (1,2 тис.), Закарпатській (1,5 тис.) і Тернопільській (1,8 тис.) областях.

Рік тому, станом на кінець жовтня 2022 року, в Україні було 239,1 тис. безробітних, із них 159,2 тис. жінок і 56,4 тис. осіб віком до 35 років.

Два роки тому, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, станом на кінець жовтня 2021 року, в Україні було 260,7 тис. безробітних, із них 167,3 тис. жінок і 71,7 тис. осіб, молодших за 35 років.

Кількість безробітних, які станом на кінець жовтня 2023 року отримували допомогу з безробіття, становила 38,6 тис. (у 2022 році - 194,7 тис., у 2021 році - 213,7 тис.).

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних вакантних посад становила станом на кінець жовтня 2023 року 55,4 тис. осіб (у 2022 році - 32,3 тис., у 2021 році - 70,3 тис.).

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) станом на кінець жовтня 2023 року становило дві особи (у 2022 році - сім осіб, у 2021 році - чотири).