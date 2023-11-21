Блокада кордону. Україна повідомила ЄС про передкризову ситуацію на ринку пального

"Нам потрібний західний кордон не лише для експорту, а й для постачання життєво важливих товарів, зокрема енергетичних, найбільше - автогазу. В умовах зими, в умовах постійних обстрілів з боку Російської Федерації блокування енергетичних товарів є кризовим явищем. Якщо дискусію щодо автотранспорту ще можна вести, там складні регулювання, то з перспективи енергетики це справді передкризова ситуація. [Ще] не кризова, але яка дозволяє нам застосувати з Європейською комісією механізми запобігання криз", - сказав він.

"Нам потрібний західний кордон не лише для експорту, а й для постачання життєво важливих товарів, зокрема енергетичних, найбільше - автогазу. В умовах зими, в умовах постійних обстрілів з боку Російської Федерації блокування енергетичних товарів є кризовим явищем. Якщо дискусію щодо автотранспорту ще можна вести, там складні регулювання, то з перспективи енергетики це справді передкризова ситуація. [Ще] не кризова, але яка дозволяє нам застосувати з Європейською комісією механізми запобігання криз", - сказав він.

За словами Тараса Качки, цей тиждень буде присвячений роботі з Європейською комісією для знаходження рішення в цьому напрямку.

"Щодо інших дефіцитів. Я думаю, не буде такого, щоб повністю сири зникли з полиць. У нас є нормальне виробництво всередині країни, є інші шляхи постачання. Але певні перебої можуть бути, особливо це вдарить по продажах європейських виробників у контексті свят", - сказав він.

Тарас Качка додав, що в цих умовах збільшується важливість морського імпорту через чорноморські порти.

Чиновник сказав також, що вважає "не дуже чемним щодо України й українців" польський протест, а вимоги протестувальників - нелогічними.

"З точки зору розвитку бізнесу тих протестувальників, ми через лібералізацію послуг автомобільних, через збільшення товаропотоку між Україною й Польщею компенсуємо їм бізнес-можливості, які вони втратили від доступу на російський і білоруський ринки. Ображатись на українських перевізників через те, що Росія й Білорусь агресивно поводяться до Польщі - це безглуздо", - сказав Тарас Качка.