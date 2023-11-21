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Бюджетні видатки на оборону за 2023 рік досягли 1,4 трильйонів – Мінфін
22:48 20.11.2023 |
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
У жовтні бюджетні видатки на оборону становили - 135,8 млрд грн, у вересні - 141,9 млрд грн.
Кошти спрямували на:
* грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
* придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
* медичне забезпечення;
* інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
У Міністерстві фінансів нагадали, що видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує лише за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
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