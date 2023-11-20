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АНАЛІТИКА

Ввезення гуманітарки: Використовувати паперові декларації можна до 1 квітня 2024 року

17:59 20.11.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня наступного року. Це дасть змогу організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Водночас, як нагадали в Мінсоцполітики, з 1 грудня цього року отримувачі можуть вже почати використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги - тобто подавати декларацію онлайн із використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Триватиме перехідний період з можливістю подання паперової декларації до 1 квітня наступного року.

Під час перехідного періоду фонди, громадські організації та інші отримувачі зможуть адаптувати свої процеси до використання цифрової системи та оцінити її переваги.

"Важливо наголосити, що з 1 грудня у отримувача немає обов'язку користуватись лише паперовим чи цифровим механізмом. Тобто організація може використовувати будь-який варіант, що потім буде відображено у звітності", - зазначили в Мінсоцполітики.

З 1 листопада по 1 грудня триває тестування цифрової платформи для ввезення та обліку гуманітарної допомоги. До нього вже долучились більше 300 організацій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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