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В Україні з'явилася грантова програма «Початок» для жінок у бізнесі
17:23 20.11.2023 |
Українські жінки мають змогу отримати до $8 тис. грантової підтримки на розбудову власного бізнесу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Телеграмі, передає Укрінформ.
«Проходьте безоплатне навчання та отримуйте грант на власну справу - запускаємо освітньо-грантову програму «Початок» для підприємиць. Вона допоможе тим, хто лише починає шлях у бізнесі, і тим, хто вже має свій продукт», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що програму втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine та Посольства Японії в Україні.
Учасниці програми «Початок» мають змогу отримати до $8 тис. грантових коштів на розвиток власної справи.
Зокрема, 200 найяскравіших учасниць залучать по $3 тис. на розвиток бізнесу, а дві учасниці, які презентують найкращі ідеї, додатково отримають по $5 тис.
У межах програми жінки пройдуть онлайн- на офлайн-навчання з маркетингу, продажів, фінансового планування, цифрової трансформації, сервісу, стратегії ціноутворення.
Їм надаватимуться консультації провідних психологів та менторський супровід експертів.
Заявки на участь у програмі приймаються до 30 листопада.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, що має прискорити отримання підприємцями коштів.
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