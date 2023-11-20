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АНАЛІТИКА

В Україні з'явилася грантова програма «Початок» для жінок у бізнесі

17:23 20.11.2023 |

Економіка

 

Українські жінки мають змогу отримати до $8 тис. грантової підтримки на розбудову власного бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Проходьте безоплатне навчання та отримуйте грант на власну справу - запускаємо освітньо-грантову програму «Початок» для підприємиць. Вона допоможе тим, хто лише починає шлях у бізнесі, і тим, хто вже має свій продукт», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що програму втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine та Посольства Японії в Україні.

Учасниці програми «Початок» мають змогу отримати до $8 тис. грантових коштів на розвиток власної справи.

Зокрема, 200 найяскравіших учасниць залучать по $3 тис. на розвиток бізнесу, а дві учасниці, які презентують найкращі ідеї, додатково отримають по $5 тис.

У межах програми жінки пройдуть онлайн- на офлайн-навчання з маркетингу, продажів, фінансового планування, цифрової трансформації, сервісу, стратегії ціноутворення.

Їм надаватимуться консультації провідних психологів та менторський супровід експертів.

Заявки на участь у програмі приймаються до 30 листопада.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, що має прискорити отримання підприємцями коштів.
 

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