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Україна переходить на нову фазу системи митного транзиту з Європою
17:08 20.11.2023 |
Україна успішно завершила всі етапи тестування електронної системи спільного транзиту NCTS Фаза 5 і розпочне її використання з 1 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Для бізнесу, що зараз використовує NCTS, перехід на NCTS Фаза 5 означатиме зміну окремих аспектів заповнення транзитних декларацій. У компаній з'явиться можливість деталізувати інформацію на рівні домашніх накладних (House Consignment). Такий підхід є актуальним для консолідованих вантажів. Усі правила та принципи застосування спільного транзиту, транзитні спрощення залишаються актуальними та чинними.
"Успішне проходження тестів означає, що наша система відповідає вимогам Генерального директорату з оподаткування та митного союзу Єврокомісії (DG TAXUD) і пройшла випробування на взаємодію з іншими країнами-учасницями Конвенції", - прокоментував Сергій Демченко, директор Департаменту транзитних процедур Держмитслужби.
NCTS - це система, в основі якої лежить Конвенція про процедуру спільного транзиту й доступна лише країнам-учасницям Конвенції. NCTS пов'язує митні служби у країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмін митними даними контролю транзитних переміщень. Компанії в NCTS подають митні декларації в електронному вигляді для розміщення товарів під процедуру спільного транзиту.
Усі країни, які є учасниками Конвенції про процедуру спільного транзиту, переходять на застосування NCTS Фаза 5.
Раніше Україна отримала виключне право на приєднання до Конвенції по NCTS Фаза 4. Разом з тим готовність України перейти на застосування NCTS Фаза 5 до 1 грудня була однією з головних передумов приєднання.
Під час приєднання до Конвенції Україна переконала європейських партнерів, що технічно та практично може перейти на NCTS Фаза 5 синхронно з усіма країнами-учасницями Конвенції й наразі виконує своє зобов'язання.
NCTS Фаза 5 є наступним етапом розвитку ІТ-системи NCTS у порівнянні з Фазою 4. У наступні роки передбачено подальший розвиток цієї системи - зокрема, перехід на NCTS Фаза 6.
NCTS - одна з 17 митних ІТ-систем, які має запровадити Україна для вступу до ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною.
Конвенція про процедуру спільного транзиту поєднує 35 країн, які запровадили єдині правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів (NCTS). Країни-підписанти: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія) та 4 інші держави (Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія та Сербія).
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