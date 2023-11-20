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«Армія відновлення»: До суспільно-корисних робіт залучено вже понад 70 тисяч безробітних
14:48 20.11.2023 |
До виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення" за рік було залучено 70 700 безробітних. Вони заробили вже 462 млн грн.
Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За її словами, на сьогодні такі роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Лідером є Харківська область, де суспільно корисні роботи виконують понад 13 тисяч безробітних.
Як нагадала заступниця міністра, цей проєкт уряд запустив для того, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу.
"Ми надаємо їм можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримувати за це оплату від держави. В жовтні цього року оплату за такі роботи було збільшено в півтора рази - до 10 050 грн за відпрацьований повний місяць", - зазначила Бережна.
Серед найбільш активних учасників проєкту:
* Харківська область - залучено 13 300 осіб;
* Полтавська область - 9 200 осіб;
* Донецька область - 8 800 осіб;
* Київська область - 8 300 осіб;
* Чернігівська область - 7 900 осіб
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.
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