Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські провайдери можуть отримати гранти на тисячі євро

13:17 20.11.2023 |

Економіка, Україна

 

Уряд Німеччини дав старт грантовій программі для українських телеком-компаній. Отримати можна до 10 тисяч євро, але тим провайдерам, що знаходяться на деокупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Так, 70 українських телеком-компаній можуть отримати до 10 тисяч євро від уряду Німеччини в межах програми ReACT4UA/EU4Business, щоб відновити інтернет на деокупованих територіях.

"До участі запрошують компанії, які працюють у Київській (без міста Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

На що можна витратити кошти?

* обладнання та матеріали для відновлення мереж;
* рахунки за електроенергію;
* орендну плату;
* виплати на утримання мереж;
* зарплати працівників.

Ознайомитися з подробицями програми та заповнити заявку на участь можна за посиланням. Дедлайн - до 30 листопада 2023 року (до 18:00). За додатковою інформацією звертайтеся на електронну адресу: [email protected]. У темі листа

За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0496
  0,0898
 0,25
EUR
 1
 39,3986
  0,1404
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2334  0,05 0,15 37,8169  0,00 0,01
EUR 40,2476  0,10 0,24 41,0438  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0800  0,09 0,26 36,1100  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес