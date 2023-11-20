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Українські провайдери можуть отримати гранти на тисячі євро
Уряд Німеччини дав старт грантовій программі для українських телеком-компаній. Отримати можна до 10 тисяч євро, але тим провайдерам, що знаходяться на деокупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Так, 70 українських телеком-компаній можуть отримати до 10 тисяч євро від уряду Німеччини в межах програми ReACT4UA/EU4Business, щоб відновити інтернет на деокупованих територіях.
"До участі запрошують компанії, які працюють у Київській (без міста Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
На що можна витратити кошти?
* обладнання та матеріали для відновлення мереж;
* рахунки за електроенергію;
* орендну плату;
* виплати на утримання мереж;
* зарплати працівників.
Ознайомитися з подробицями програми та заповнити заявку на участь можна за посиланням. Дедлайн - до 30 листопада 2023 року (до 18:00). За додатковою інформацією звертайтеся на електронну адресу: [email protected]. У темі листа
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