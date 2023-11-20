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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах ₴35,5 мільйона
12:59 20.11.2023 |
Фонд державного майна України за підсумками 16 приватизаційних аукціонів минулого тижня реалізував активів на 35,5 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«+35,5 млн гривень інвестицій - результат приватизаційних аукціонів цього тижня. Команда ФДМУ провела 16 успішних приватизаційних аукціонів», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Фонду, за активи змагалися 83 учасники, в результаті конкурентних торгів вартість об'єктів зросла в 11 разів.
Найбільшу суму було отримано від продажу деревообробного комплексу у Волинській області - 17,1 млн грн.
Також ФДМУ продав цехи для переробки деревини у Волинській області за 5,3 млн грн.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України запланував у 2024 році продати активів на приватизаційних аукціонах на 4 млрд грн.
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