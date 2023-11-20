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Черги фур на закарпатському кордоні зменшилися вдвічі - митниця

12:52 20.11.2023 |

Економіка

 

Поблизу кордону з боку ЄС на Закарпатті фіксують значне зменшення черг вантажівок з польського напрямку, за кілька днів черги зменшилися вдвічі.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

«Закарпатські митники фіксують значне зменшення черг вантажівок на в'їзд зі сторони Словаччини та Угорщини. Станом на ранок 20 листопада перед КПП Захонь-Тиса наразі очікує на в'їзд в Україну 195 фур, перед КПП Вишнє Нємецке-Ужгород - 150 вантажівок», - сказала вона.

Учора вантажівок, які переїхали на словацький та угорський кордони для в'їзду в Україну з польського напрямку, було вдвічі більше - 400 з угорського боку та 370 з боку Словаччини, відповідно.

Раніше Укрінформ повідомляв, що закарпатські митники доукомплектували особовий склад, аби за добу оформляти та пропускати більше автомобілів, які переїхали з польського напрямку.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокування руху вантажного транспорту з Польщі в напрямку до України у пунктах пропуску «Ягодин - Дорохуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Хребенне».
 

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