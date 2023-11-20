Уряд схвалив угоди про фінансування програм транскордонного та транснаціонального співробітництва

Кабінет Міністрів схвалив угоди про фінансування програм транскордонного та транснаціонального співробітництва.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

«Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю, 17 листопада, схвалив угоди про фінансування п'яти програм транскордонного та транснаціонального співробітництва та надав віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній повноваження на їх підписання», - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, схвалення угод створює правові підстави для приєднання України до 5 програм транскордонного та транснаціонального співробітництва, що є ключовим елементом політики згуртування Європейського Союзу щодо країн-сусідів, на період 2021-2027 років.

Зазначається, що участь України у відповідних програмах дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку українських регіонів, зокрема реалізовувати спільні проєкти з європейськими регіонами.

Так, уряд схвалив угоди про фінансування програми Interreg NEXT Польща-Україна, яка охоплює Більський, Холмський, Замостський, Люблінський, Пулавський, Коросненський, Перемишльський, Ряшівський, Тарнобжезький, Білостоцький, Ломжинський, Сувальський, Остроленцький та Седлецький повіти в Польщі, а також Львівську, Волинську, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську та Івано-Франківську області в Україні.

Основними завданнями Програми є сприяти розробці проєктів у сфері довкілля, здоров'я, туризм, співпраця, кордони.

Також уряд схвалив угоди про фінансування програми Interreg NEXT Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна, яка охоплює Саболч-Сатмар-Березька та Боршод-Абауй-Земплен в Угорщині, Кошицький край та Пряшівський край у Словаччині, Марамуреш, Сату-Маре та Сучава в Румунії, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області в Україні.

В уряді уточнюють, що проєкти у рамках програми мають сприяти адаптації до зміни клімату та запобіганню ризикам стихійних лих; підвищенню біорізноманіття та зменшення всіх форм забруднення; забезпечення рівного доступу до охорони здоров'я; підвищення ролі культури та сталого туризму в економічному розвитку, соціальній інтеграції та соціальних інновацій; посилення співпраці між громадянами, суб'єктами громадянського суспільства та інституціями.

Повідомляється, що уряд схвалив угоди про фінансування програми Interreg NEXT Румунія - Україна, яка охоплює Марамуреш, Сату-Маре, Тулча та Сучава в Румунії, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Одеську області в Україні.

Зазначається, що тематичними пріоритетами програми є екологічний фокус (зміна клімату та запобігання ризикам стихійних лих, біорізноманіття); соціальний розвиток (освіта, охорона здоров'я, культура); прикордонне співробітництво (безпечніші та надійніші кордони).

Ще одна програма, угоди про фінансування якої схвалені урядом, - Interreg NEXT Басейн Чорного моря. Ця програма спрямована на розвиток країн Чорноморського регіону, а саме Румунію, Болгарію, Туреччину, Республіку Молдову, Грузію, Вірменію, Грецію та Україну (Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізьку та Донецьку області (території, що знаходяться під контролем України). Проєкти у межах програми спрямовані на досягнення однієї з наступних цілей: розумний регіон; чистий регіон.

Також уряд схвалив угоди про фінансування Дунайської регіональної програми Interreg, яка дозволить створити платформу для співпраці в стратегічних напрямах між усіма країнами-учасниками Стратегії ЄС для Дунайського регіону. В уряді повідомляють, що територія, яку охоплює Програма, складається з 14 країн, які утворюють макрорегіон з найбільшою кількістю країн-учасниць серед усіх транснаціональних програм ЕС: Австрія, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Німеччина, Угорщина, Румунія, Словаччина, Словенія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Молдова та Україна.

У програмному періоді 2021-2027 прийнято рішення відкрити доступ до участі у конкурсах проєктів потенційним партнерам з усіх регіонів України.

Зазначається, що цілями в межах пріоритетів програми є зокрема посилення інновацій та передачі технологій в Дунайському регіоні, сприяння розвитку відновлюваної енергетики, сприяння адаптації до зміни клімату та боротьбі зі стихійними лихами, покращення управління водними ресурсами та осадами, захист та збереження біорізноманіття в екологічних коридорах та екорегіонах тощо.

Пресслужба Кабміну нагадує, що 2023 року Україна стала частиною програми міжрегіонального співробітництва ЄС Interreg Europe. Вже у 2024 році для українських учасників стануть доступними можливості у межах Програми.

Interreg Europe 2021-2027 - це програма міжрегіонального співробітництва, що співфінансується Європейським Союзом, яка направлена на покращення управління співробітництвом.

Мета - допомогти місцевим, регіональним та національним органам влади по всій Європі розробляти та впроваджувати кращі політики, посилювати спроможність суб'єктів, вдосконалювати наявні інструменти для протидії викликам. Програма створює середовище та можливості для обміну рішеннями з питань регіонального розвитку.