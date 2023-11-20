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Фонд держмайна очікує ₴4 мільярди надходжень від приватизації наступного року
09:43 20.11.2023 |
Фонд державного майна України запланував у 2024 році продати активів на приватизаційних аукціонах на 4 мільярди гривень.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
"У Фонді вже створені аукціонні комісії для визначення стартових цін та умов продажу по 15 об'єктах великої приватизації. В подальшому умови продажу та стартові ціни будуть затверджуватись урядом і лише після цього розпочнеться оголошення аукціонів. Задача Фонду - визначити справедливу стартову ціну, закласти в умови орієнтири на подальший розвиток підприємств та забезпечити прозорість проведення аукціонів", - розповів заступник голови Фонду держмайна Сергій Симонов.
Серед топових пропозицій для аукціонів на наступний рік у ФДМУ називають ОГХК, Демурінський ГЗК, «Центренерго», Однеський припортовий завод, готель «Україна», ТРЦ Ocean Plaza в Києві та інші.
Як зазначає Симонов, продаж хоча б одного з цих обʼєктів суттєво наблизить ФДМУ до виконання плану.
Крім того, потягом наступного року триватиме і продаж об'єктів малої приватизації - заплановано провести понад 300 аукціонів.
Мінімальні надходження від малої приватизації у 2024 році прогнозуються Фондом на рівні 1 млрд грн.
Як повідомлялося, за 10 місяців 2023 року приватизаційні аукціони принесли держбюджету майже 3 млрд грн надходжень. Крім цих грошей, держава додатково отримала ПДВ в розмірі 0,5 млрд грн та погашення новими власниками накопичених боргів.
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