Попит на автобуси в Україні зріс на 57%

У жовтні український автопарк поповнили 261 автобус, що на 57% більше, ніж торік та на 20% більше за показник попереднього місяця.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що кількість нової техніки в цьому обсязі становила 136 одиниць, а вживаної, що була імпортовано з-за кордону - 125.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували: Ataman - 49 штук, Etalon - 36, ZAZ - 18.

Серед уживаних автобусів споживачі віддали перевагу Mercedes-Benz - 31 одиниця, Van Hool - 20, Bova - 11.

Як повідомлялося, за рік попит на вживані іномарки в Україні зріс на 41%.