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Виробництво зброї: США, Україна готують саміт оборонних фірм
09:15 20.11.2023 |
У Вашингтоні 6-7 грудня пройде конференція оборонних індустрій задля вивчення можливостей спільного виробництва США та Україною техніки й зброї.
"Конференція є частиною зусиль уряду США зі значного збільшення виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу та безпеку", - повідомляється на сайтіБілого дому.
Захід відвідають представники українських та американських оборонних компаній, представники Ради національної безпеки США, Державного департаменту, міністерств торгівлі та оборони, а також посадовці Офісу президента України, міністерств закордонних справ, оборони, стратегічних галузей промисловості та цифрової трансформації.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що конференція DFNC1: US Edition відбудеться у розвиток першого Форуму оборонних індустрій DFNC1, який пройшов у вересні в Києві.
Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що захід поглибить співпрацю між оборонними компаніями України та США в сфері виробництва озброєнь та обміну технологіями.
Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив: "Наші потреби - спільне виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони (ППО), дронів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Співпраця нашого військово-промислового комплексу (ВПК) з західними оборонними компаніями зараз є ключовою".
США зараз є найбільшим постачальником військової допомоги Україні, яка відбиває вторгнення російських військ. Включно з економічною, фінансовою та гуманітарною допомогою США виділили понад 60 мільярдів доларів Україні від початку війни.
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