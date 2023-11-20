Україна та Польща позиватимуться до страйкарів, які блокують рух автотранспорту через кордон

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників.

Як передає Укрінформ, про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання - якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання - з'ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами», - сказав він.

Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.

«Перевізники уже готують позови. І є польські юристи, які готові в Польщі ці позови подавати до страйкарів. Завтра увечері ми будемо мати інформацію стосовно дозволів (на блокування кордону, - ред.) - хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, з 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Станом на ранок 19 листопада на кордоні з Республікою Польща спостерігалося скупчення близько 2900 вантажівок.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями і перевізниками створило штаб допомоги українським водіям, які більш як 10 днів залишаються заблокованими на кордоні з Польщею.