Україна поскаржилася Польщі на блокаду ще й гуманітарних та небезпечних вантажів

Польські перевізники, які протестують, неодноразово блокували на кордоні цистерни з паливом і гуманітарку для України, інформацію про ці випадки направлено польській владі, заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у неділю ввечері.

"Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом і гуманітарка стоять у чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам із Міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється із заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", - написав він у Фейсбук.

Деркач також інформував про ситуацію на заблокованих поляками пунктах пропуску, куди команда відомства доставила допомогу українським водіям.

"Сьогодні цілий день із командою на кордоні: Краковець-Корчова і Рава-Руська - Гребенне. На першому пункті пропуску заблоковано 1200 вантажівок, на Гребенному - 500. У рамках роботи Штабу допомоги українським водіям, ініційованого нашим Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим, доставили їжу, воду, медикаменти.Сьогодні це перший такий вантаж, уже організовуємо наступні, на черзі - водії, заблоковані перед "Дорогуськом". Там ситуація не менш критична - понад 1200 вантажівок у черзі", - повідомив заступник міністра.

Деркач також наголосив, що пункти пропуску, де побувала команда міністерства, заблоковані нечисленними групами протестувальників.

"На цих двох пунктах пропуску було всього не більше 15 протестувальників.Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках", - написав заступник міністра.

За його словами, під час поїздки представники відомства зафіксували, що "на в'їзд в Україну пропустили більше транспортних засобів, ніж "зазвичай". Це ж бачать водії. Тобто приїзд команди Міністерства впливає на те, скільки транспортних засобів вирішують пропускати відповідні служби та протестувальники".

"Окрема тема "єЧерга" - водії неодноразово публічно сказали, що послуга успішно працює і категорично відкинули будь-які поступки протестувальникам щодо виключення їхніх польських водіїв", - додав Деркач.