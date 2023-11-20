На кордоні з Польщею створили штаб допомоги заблокованим водіям

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями і перевізниками створило штаб допомоги українським водіям, які більш як 10 днів залишаються заблокованими на кордоні з Польщею.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Фейсбуці.

За його словами, у бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, у бік Рави Руської - понад 10 км, у бік Краківця - понад 16 км.

Ключовим завданням штабу є забезпечити водіїв їжею, питною водою, медикаментами і пальним.

За кожним із трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та перебуває на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки: +38-(067)-120-04-83.

За словами віцепрем'єра, на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду й необхідні ліки.

Додаткові потреби можна вказати через гугл-форму.

Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

Працюватиме штаб, поки кордон не буде розблокований і стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

Як повідомляв Укрінформ, з 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Станом на ранок 19 листопада на кордоні з Республікою Польща спостерігалося скупчення близько 2900 вантажівок.