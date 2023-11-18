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Кабмін схвалив залучення гранту на $260 млн, позику від Світового банку на $1,1 млрд і від ЄІБ на EUR 162 млн - Шмигаль
23:52 17.11.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту на суму $260 млн, позику від Світового банку на суму $1,1 млрд і від Європейського інвестиційного банку на EUR162 млн на програми з відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Багато уваги урядова команда наразі приділяє переговорам про отримання необхідних коштів для фінансування дефіциту бюджету, наших критичних потреб і програми відновлення. Ухвалюємо сьогодні рішення, яке дасть змогу залучити грант від наших партнерів майже на 10 млрд грн. $190 млн надасть Норвегія, $70 млн - Швейцарія", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За його словами, цей грант буде надано через фонди, адміністровані групою Світового банку.
"Крім того, є рішення, яке дасть змогу отримати позику від Світового банку на суму майже $1,1 млрд. Дуже важлива наразі підтримка, яку уряд спрямує на соціальні виплати, освіту, медицину та інші пріоритетні потреби", - додав він.
Уряд також затвердив два рішення, які дадуть змогу отримати від Європейського інвестиційного банку майже EUR162 млн.
"Це кошти в межах чинних програм із відновлення України. Йдеться про реконструкцію та будівництво шкіл, лікарень, дитячих садків, адмінбудівель, центрів адмінпослуг, очисних споруд та інших об'єктів. Загалом завдяки цим коштам від ЄІБ зможемо цьогоріч завершити роботу на 28 проєктах та розпочати реалізацію 186 нових проєктів для покращення якості життя українських громад", - підсумував прем'єр.
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