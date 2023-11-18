Фінансові новини
- |
- 18.11.23
- |
- 01:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банк розвитку Ради Європи вперше надасть Україні EUR100 млн, одержувачем стане МОЗ
23:44 17.11.2023 |
Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) затвердив перший проєкт пільгового фінансування для України на EUR100 млн, кошти буде спрямовано Міністерству охорони здоров'я для забезпечення стабільної роботи системи та модернізації медичних закладів, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.
"Наша перша позика Міністерству охорони здоров'я спрямована на відновлення й поліпшення доступу до основних медичних послуг, включно з психічним здоров'ям, і є важливим етапом у напрямі сталого відновлення для народу України", - наведено слова голови БРРЄ Карло Монтічеллі в повідомленні.
Він також привітав заступницю міністра фінансів Ольгу Зикову, яка з 16 до 17 листопада в Парижі взяла участь у засіданні Адміністративної Ради БРРЄ, в межах якого і було ухвалено рішення про надання позики, як першого призначеного представника від України. Монтічеллі зазначив, що це знаменує собою важливу подію у співпраці банку з Україною.
Уточнюється, що програма є частиною проєкту на $500 млн, розробленого Світовим банком і владою України "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL), і реалізовуватиметься на умовах спільного фінансування з БРРЄ.
На сайті офісу ООН з координації гуманітарних питань зазначено, що Світовий банк уже схвалив кредит у розмірі $100 млн і грант у розмірі $20 млн, щоб розпочати проєкт.
"Пільгове фінансування проєкту буде спрямовано на реалізацію комплексу невідкладних заходів, спрямованих на підтримку відновлення стабільної роботи системи охорони здоров'я. Зокрема допоможе відновити та модернізувати мережу медичних закладів на деокупованих територіях України, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій", - зазначив Мінфін.
"Проєкт дасть змогу розширити спектр медичних послуг і доступ до них, зокрема у сфері психічного здоров'я та реабілітації, а також підвищить їх ефективність і якість", - наголосила Зикова.
Заступниця міністра висловила подяку керівництву БРРЄ за включення України до свого складу та за реалізацію проєкту у сфері охорони здоров'я.
Як повідомлялося в жовтні, Київська школа економіки (KSE) оцінила збитки сфері охорони здоров'я від вторгнення РФ у $2,9 млрд. Загалом зруйновано або пошкоджено 1 223 медзаклади, зокрема 384 лікарні та 352 амбулаторії.
Верховна Рада 30 травня 296 голосами затвердила закон про прийняття статуту Банку розвитку Ради Європи та приєднання до Третього протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи.
Банк розвитку Ради Європи - багатосторонній банк розвитку, місія якого полягає у сприянні соціальній згуртованості в 43 країнах-членах у всій Європі. БРРЄ інвестує в соціальні сектори, включно з освітою, охороною здоров'я та доступністю житла, приділяючи особливу увагу потребам вразливих верств населення. Позичальниками виступають уряди, місцеві та регіональні органи влади, державні та приватні банки, неприбуткові організації тощо.
Зикова 7 листопада була призначена представником України в Адміністративній раді БРРЄ указом президента.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбезпека й оборона формують майже 30% попиту на валюту - НБУ
|Кабмін схвалив залучення гранту на $260 млн, позику від Світового банку на $1,1 млрд і від ЄІБ на EUR 162 млн - Шмигаль
|Банк розвитку Ради Європи вперше надасть Україні EUR100 млн, одержувачем стане МОЗ
|Білий дім розкрив деталі оборонної конференції України та США
|Міноборони впроваджує SAP
|Шмигаль: Україна зараз може імпортувати 1,2 ГВт електроенергії
Бізнес
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки