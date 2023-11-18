Банк розвитку Ради Європи вперше надасть Україні EUR100 млн, одержувачем стане МОЗ

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) затвердив перший проєкт пільгового фінансування для України на EUR100 млн, кошти буде спрямовано Міністерству охорони здоров'я для забезпечення стабільної роботи системи та модернізації медичних закладів, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.

"Наша перша позика Міністерству охорони здоров'я спрямована на відновлення й поліпшення доступу до основних медичних послуг, включно з психічним здоров'ям, і є важливим етапом у напрямі сталого відновлення для народу України", - наведено слова голови БРРЄ Карло Монтічеллі в повідомленні.

Він також привітав заступницю міністра фінансів Ольгу Зикову, яка з 16 до 17 листопада в Парижі взяла участь у засіданні Адміністративної Ради БРРЄ, в межах якого і було ухвалено рішення про надання позики, як першого призначеного представника від України. Монтічеллі зазначив, що це знаменує собою важливу подію у співпраці банку з Україною.

Уточнюється, що програма є частиною проєкту на $500 млн, розробленого Світовим банком і владою України "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL), і реалізовуватиметься на умовах спільного фінансування з БРРЄ.

На сайті офісу ООН з координації гуманітарних питань зазначено, що Світовий банк уже схвалив кредит у розмірі $100 млн і грант у розмірі $20 млн, щоб розпочати проєкт.

"Пільгове фінансування проєкту буде спрямовано на реалізацію комплексу невідкладних заходів, спрямованих на підтримку відновлення стабільної роботи системи охорони здоров'я. Зокрема допоможе відновити та модернізувати мережу медичних закладів на деокупованих територіях України, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій", - зазначив Мінфін.

"Проєкт дасть змогу розширити спектр медичних послуг і доступ до них, зокрема у сфері психічного здоров'я та реабілітації, а також підвищить їх ефективність і якість", - наголосила Зикова.

Заступниця міністра висловила подяку керівництву БРРЄ за включення України до свого складу та за реалізацію проєкту у сфері охорони здоров'я.

Як повідомлялося в жовтні, Київська школа економіки (KSE) оцінила збитки сфері охорони здоров'я від вторгнення РФ у $2,9 млрд. Загалом зруйновано або пошкоджено 1 223 медзаклади, зокрема 384 лікарні та 352 амбулаторії.

Верховна Рада 30 травня 296 голосами затвердила закон про прийняття статуту Банку розвитку Ради Європи та приєднання до Третього протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи.

Банк розвитку Ради Європи - багатосторонній банк розвитку, місія якого полягає у сприянні соціальній згуртованості в 43 країнах-членах у всій Європі. БРРЄ інвестує в соціальні сектори, включно з освітою, охороною здоров'я та доступністю житла, приділяючи особливу увагу потребам вразливих верств населення. Позичальниками виступають уряди, місцеві та регіональні органи влади, державні та приватні банки, неприбуткові організації тощо.

Зикова 7 листопада була призначена представником України в Адміністративній раді БРРЄ указом президента.