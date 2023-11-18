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АНАЛІТИКА

Білий дім розкрив деталі оборонної конференції України та США

 

Дводенна українсько-американська конференція з питань оборонно-промислової сфери відбудеться 6-7 грудня у Вашингтоні.

Про це йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вотсон, у конференції візьмуть участь представники американської та української промисловості та уряду, щоб "вивчити можливості спільного виробництва та іншої промислової співпраці в Україні".

"Конференція є частиною зусиль уряду США, спрямованих на значне збільшення виробництва озброєнь для підтримки боротьби України за свободу та безпеку", - додала представниця Білого дому.

Вона вказала, що на конференції планується участь представників Ради нацбезпеки, Міністерства торгівлі, Пентагону й Державного департаменту США, а також Офісу президента, Міноборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства закордонних справ України.

Міністр оборони України Рустем Умєров окремо зазначив, що конференція матиме назву DFNC1: US Edition та стане продовженням Форуму оборонних індустрій, який проходив у Києві наприкінці вересня.

На Форумі президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

Голова МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому. У листопаді від закликав посилити співпрацю оборонних індустрій країн Європейського Союзу і країн, які хочуть стати членами ЄС.
Ключові теги: США
 

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