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АНАЛІТИКА

В і черга фур на кордоні з Україною вже сягнула трьох кілометрів

 

На КПП "Загонь - Тиса" фіксують зростання черги вантажівок на в'їзд з Угорщини, зміни митників уже доукомплектовують, аби приймати більше фур.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

"Черга у Загоні перед в'їздом в Україну (через Чоп) зростатиме. Словаччина від сьогодні і на вихідні закрита для руху вантажних автомобілів. Відтак весь потік автівок з польського напрямку перейде в Угорщину до КПП "Загонь - Тиса", - розповіла вона.

З боку Угорщини вже утворилася трикілометрова черга вантажівок, зараз там близько 250 фур.

"Станом на 18-ту годину 17 листопада "Тиса" оформила 104 вантажні авто на в'їзд та стільки ж на виїзд з України. Денна зміна на сьогодні на "Тисі" недоукомплектована, тому приймають обмежено", - коментують на Закарпатській митниці.

Планується, що в нічну зміну тут приймуть 150 машин. Для цього митники скоротять перезмінку.

"Завтра на КПП "Тиса" збільшуємо кількість особового складу, тому зможемо оформити на в'їзд більше вантажівок", - зазначила речниця Закарпатської митниці.

Раніше Укрінформ повідомляв, що на кордоні зі Словаччиною збільшилися черги вантажівок на в'їзд в Україну через страйк польських перевізників. Сьогодні зі словацького боку було 650 фур, учора - 900.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокування руху вантажного транспорту в напрямку України у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне".
Ключові теги: Угорщина
 

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