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АНАЛІТИКА

Титановому комбінату Фірташа повернули ліцензію на видобування руди

17:33 17.11.2023 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр повернула основному титановому підприємству Дмитра Фірташа ліцензію на видобування титанової руди на Межиріченському родовищі в Житомирській області. Таке рішення ухвалене на виконання рішення суду, йдеться в наказі №591 від 16 листопада.

У березні 2023 року відомство зупинило дію спеціальних дозволів на користування надрами, виданих компаніям Фірташа (Валки-Ільменіт, Межиріченський ГЗК, Мотронівський ГЗК, Рівнеазот) у зв'язку з запровадженням проти нього санкцій. Це сильно вдарило по титановому бізнесу Group DF, а Межиріченському ГЗК навіть довелося брати кредити на виплату зарплат для працівників.

Рішення про зупинку ліцензій було ухвалене того самого дня, коли набрали чинності зміни до законодавства про призупинення/анулювання спеціальних дозволів для користувачів надр, які належать підсанкційним особам.

У травні 2023 року Межиріченський ГЗК звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати зупинення ліцензії, і у червні 2023 року його позовні вимоги були частково задоволені. Суд наказав скасувати березневий наказ Держгеонадр в частині, яка стосувалася ліцензії цього підприємства. 7 листопада 2023 року рішення підтвердила апеляційна інстанція.

Суди обох інстанцій - і Житомирський окружний адмінсуд, і Сьомий апеляційний адміністративний суд - визнали, що Держгеонадра передчасно прийняла оскаржуваний наказ, фактично позбавивши надрокористувача передбаченої законом можливості змінити кінцевого бенефіціарного власника протягом 30 днів.

ДОВІДКА.

Межиріченський ГЗК - підприємство з видобутку та виробництва ільменітового концентрату. Він використовується для подальшого виробництва діоксиду титану. Видобуток титановмісних руд Межиріченський ГЗК здійснює відкритим методом на Межирічному родовищі - Ісаківській і Південній ділянках. Комбінат є частиною титанового бізнесу Group DF.

Спеціальний дозвіл на користування надрами №2694 на видобування титанових руд для отримання ільменітового концентрату на Ісаківській та Південній ділянках Межирічного родовища було видане 3 червня 2002 року на 30 років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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