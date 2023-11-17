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Вантажообіг морпортів Дунайського регіону зріс за 10 міс.-2023 у 2,2 раза
16:44 17.11.2023 |
Вантажообіг морських портів Дунайського регіону за січень-жовтень 2023 року становив 27,6 млн тонн, що в 2,2 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року (12,6 млн тонн), повідомив глава ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин.
На конференції Європейської Бізнес Асоціації "Інфраструктурний день 2023 року" в Києві в п'ятницю він нагадав, що за 10 місяців 2021 року вантажообіг у дунайських портах становив лише 4,4 млн тонн.
За словами Литвина, кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася на 54,3% до 10 місяців минулого - з 7,780 тис. до 12,005 тис., тоді як за 10 місяців 2021 року їх було 2,897 тис.
Очільник АМПУ уточнив, що з 40 млн тонн вантажів за 10 місяців цього і минулого років 18,3 млн тонн припало на зернові вантажі, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на рослинну олію, 2,6 млн тонн - на нафтопродукти та 12,4 млн тонн - на інші вантажі.
На конференції також зазначалося, що український коридор під контролем ВМС ЗСУ до чорноморських портів "Великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний), який повноцінно розпочав роботу в серпні-вересні, у жовтні забезпечив експорт 1,994 млн тонн, а від початку листопада - уже 1,591 млн тонн, порівняно з 0,278 млн тонн у вересні та лише 0,06 млн тонн у серпні.
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