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АНАЛІТИКА

В Україні збільшилася середня зарплата, але інфляцію не перекрила

16:19 17.11.2023 |

Економіка

 

За даними Державної служби статистики середня зарплата в Україні у першій половині 2023 року склала 16,3 тис. грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, середня зарплата в Україні у першому кварталі 2023 року склала 15 436 грн, у другому кварталі - 17176 грн. Таким чином, середня зарплата у першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 грн.

Проти аналогічного першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилась на 15,1%.

Водночас реально, з урахуванням інфляції за вказаний період, середня зарплата зменшилась на 3,6%.

У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата у першій половині 2023 року дорівнювала 446 дол. (проти 479 дол. у першій половині 2021 року).

Топ-5 секторів економіки із найвищими середньомісячними зарплатами:

* інформація та телекомунікації - 36 544 грн.
* фінансова та страхова діяльність - 32 944 грн.
* авіаційний транспорт - 28 177 грн
* професійна, наукова та технічна діяльність - 21 862 грн
* державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 20 506 грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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