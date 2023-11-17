В Україні збільшилася середня зарплата, але інфляцію не перекрила

За даними Державної служби статистики середня зарплата в Україні у першій половині 2023 року склала 16,3 тис. грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, середня зарплата в Україні у першому кварталі 2023 року склала 15 436 грн, у другому кварталі - 17176 грн. Таким чином, середня зарплата у першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 грн.

Проти аналогічного першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилась на 15,1%.

Водночас реально, з урахуванням інфляції за вказаний період, середня зарплата зменшилась на 3,6%.

У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата у першій половині 2023 року дорівнювала 446 дол. (проти 479 дол. у першій половині 2021 року).

Топ-5 секторів економіки із найвищими середньомісячними зарплатами:

* інформація та телекомунікації - 36 544 грн.

* фінансова та страхова діяльність - 32 944 грн.

* авіаційний транспорт - 28 177 грн

* професійна, наукова та технічна діяльність - 21 862 грн

* державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 20 506 грн.

