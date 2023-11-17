Близько 2400 вантажних транспортних засобів очікують виїзду з Польщі в Україну - Держприкордонслужба України

Станом на ранок п'ятниці, 17 листопада, на українсько-польському кордоні на виїзді з Польщі в напрямку трьох пунктів пропуску - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" - перебувають приблизно 2 400 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"На жаль, блокування руху для вантажівок на трьох напрямках триває з 6 листопада. Станом на ранок на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни в Україну перебувають близько 2400 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску "Ягодин" - це 1100 вантажних транспортних засобів, решта - у напрямку ПП "Краківець" і "Рава-Руська", - сказав він в ефірі телемарафону.

Речник зазначив, що за годину учасники страйку пропускають по кілька транспортних засобів у всіх напрямках.

"Єдиний більш-менш інтенсивний рух ми відзначаємо на ПП "Краківець", коли вантажівки їдуть з України до Польщі", - сказав Демченко.

Він додав, що загалом кількість транспортних засобів, які чекають на перетин кордону з Польщі в Україну, останні кілька днів тримається на рівні 2400-2500.

"Водночас перевізники обирають для себе й інші маршрути, і вже кілька днів ми спостерігаємо скупчення вантажівок і навпроти пункту пропуску "Шегині". Там перебувають близько 1100 вантажівок", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, польські перевізники 6 листопада розпочали блокаду руху вантажного транспорту трьох пунктів пропуску "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська" і "Дорогуськ - Ягодин".

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що блокування руху вантажного транспорту в напрямку трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - "болючий удар у спину України" і ставить під загрозу "коридори солідарності", якими українське зерно прямує до третіх країн.