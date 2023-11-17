Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польські перевізники пригрозили перекрити ще один КПП
10:59 17.11.2023 |
Представники польських автоперевізників заявили в четвер, що розширять прикордонну акцію протесту проти України, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів - "Шегині - Медика".
Про це повідомив один з організаторів протесту Томаш Борковський агентству AFP, пише "Європейська правда".
Київ наразі не зміг досягти згоди на нових переговорах з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення на трьох основних прикордонних пунктах пропуску.
Борковський повідомив, що з понеділка вони розширять блокаду на пункт пропуску "Медика". Він зазначив, що далекобійники очікують нового раунду переговорів з польським та українським урядами, і "не задоволені швидкістю" переговорів.
Багатоденний протест спричинив величезні черги по обидва боки кордону.
У переговорах, що відбулися в четвер у прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії, повідомили в українському уряді.
"Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана", - заявили в Міністерстві транспорту України.
"Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року", - додали у відомстві.
Міністерство зазначило, що польські протестувальники "не прийняли пропозиції", і що "сторони продовжують шукати рішення".
6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.
Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових
Напередодні Єврокомісія попередила, що ключова вимога польських перевізників - відновлення дозвільної системи для українців - не є юридично можливою.
Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
ТОП-НОВИНИ
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
|Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
|Близько 2400 вантажних транспортних засобів очікують виїзду з Польщі в Україну - Держприкордонслужба України
|Польські перевізники пригрозили перекрити ще один КПП
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.11.23
|Вартість оренди квартир у Києві знизилася більше ніж на 10% за останні три місяці - Bird
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
Бізнес
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»