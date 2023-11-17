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АНАЛІТИКА

Польські перевізники пригрозили перекрити ще один КПП

 

Представники польських автоперевізників заявили в четвер, що розширять прикордонну акцію протесту проти України, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів - "Шегині - Медика".

Про це повідомив один з організаторів протесту Томаш Борковський агентству AFP, пише "Європейська правда".

Київ наразі не зміг досягти згоди на нових переговорах з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення на трьох основних прикордонних пунктах пропуску.

Борковський повідомив, що з понеділка вони розширять блокаду на пункт пропуску "Медика". Він зазначив, що далекобійники очікують нового раунду переговорів з польським та українським урядами, і "не задоволені швидкістю" переговорів.

Багатоденний протест спричинив величезні черги по обидва боки кордону.

У переговорах, що відбулися в четвер у прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії, повідомили в українському уряді.

"Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана", - заявили в Міністерстві транспорту України.

"Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року", - додали у відомстві.

Міністерство зазначило, що польські протестувальники "не прийняли пропозиції", і що "сторони продовжують шукати рішення".

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових

Напередодні Єврокомісія попередила, що ключова вимога польських перевізників - відновлення дозвільної системи для українців - не є юридично можливою.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.

 

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