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«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
У межах проєкту DT4UA Мінцифри ініціювало створення мобільного застосунку інформаційної системи «Е-резидент». Як зазначає міністерство, цей проєкт сприятиме розвитку ІТ-бізнесу та підвищенню експортного потенціалу України.
Основна мета проєкту полягає у створенні мобільного застосунку, який надаватиме електронні послуги для іноземних громадян. За задумом, він дозволить набувати та скасовувати статус е-резидента, відкривати та закривати поточних рахунків, використовувати КЕП, проводити державну реєстрацію ФОП е-резидента та користуватися іншими послугами.
Подати заявку на участь у тендері на створення мобільного застосунку інформаційної системи «Е-резидент» можна до 8 грудня. Деталі участі та технічні вимоги доступні на Порталі публічних закупівель Естонії за наступним посиланням. Проєкт DT4UA фінансується Європейським Союзом.
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