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АНАЛІТИКА

ЄС виділив понад тисячу грантів на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні

 

Європейський Союз із початку повномасштабної війни виділив понад тисячу грантів на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні.

Про це під час під час брифінгу в Житомирі розповів координатор сектору економічної співпраці та співробітництва з міжнародними фінансовими установами представництва Європейського Союзу в Україні Станіслав Тошков, передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо допомоги Європейського Союзу Україні, то мова йде про понад 1000 грантів від початку повномасштабної війни. Ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, зокрема з GIZ. Для нас надзвичайно важливо підтримувати жіноче підприємництво в Україні. У межах нашого співробітництва через GIZ 350 грантів надано саме жінкам», - зазначив Тошков.

За його словами, ключовими напрямками в підтримці українського приватного сектору з боку ЄС є цифровізація і забезпечення так званого «зеленого бізнесу».

Тошков додав, що на Житомирщині ЄС надає підтримку сільськогосподарським підприємствам, харчовій промисловості та підприємствам, що виробляють вікна.

Як повідомляв Укрінформ, понад 50 українських малих та середніх підприємств подали заявки на участь у європейській програмі грантової підтримки у сфері інтелектуальної власності.
Ключові теги: ЄС
 

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