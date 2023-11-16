Гроші з дорожнього фонду спрямують на безпеку й оборону - Мінфін

У 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, будуьб переведені на потреби безпеки і оборони України. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає «Радіо Свобода».

«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки», - сказав Марченко.

За його словами, відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

Повідомляється, що залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року (не використані за 2021-2023 рр), використовуватимуться для невідкладних заходів з утриманням доріг узимку.

Дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду уряду.

Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановане в рамках проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів, пояснили в уряді.

Нагадаємо, дорожній фонд здебільшого наповнюється за рахунок акцизів на пальне, які на сьогоднішній день наступні: акциз на бензин - 213 євро, на дизпальне - до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн на свій сторінці у Facebook повідомив, що при формуванні бюджету на наступній рік парламентарі розглядають можливість збільшення акцизу на автогаз до 169 євро за 1000 л.

«За нашими розрахунками, підвищення акцизу на газ надасть бюджету додатково 1 млрд грн на місяць. Ще 50 000 FPV-дронів на голови ворога. На місяць. Які можуть бути аргументи проти?», - зазначив він.