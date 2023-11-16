Фінансові новини
- |
- 16.11.23
- |
- 19:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін показав видатки на Збройні сили за жовтень
16:46 16.11.2023 |
У жовтні 2023 року видатки загального фонду державного бюджету становили 228,5 млрд грн, з яких 111,6 млрд грн були спрямовані на підтримку Збройних Сил України та зарплати військовослужбовців.
Це випливає з інформації Міністерства фінансів щодо видатків загального фонду держбюджету у жовтні.
Так, у жовтні видатки держбюджету становили 228,5 млрд гривень.
З них на підтримку Збройних Сил України було спрямовано 31,8 млрд грн. Це видатки на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
На грошове утримання військовослужбовців у жовтні спрямували - 79,8 млрд грн.
Для порівняння, у вересні видатки держбюджету становили 230 млрд гривень. З них на підтримку Збройних Сил України було спрямовано 27 млрд грн. На грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 87 млрд грн.
У серпні видатки становили 248,4 млрд гривень. З них на підтримку Збройних Сил України було спрямовано 39,9 млрд грн. На грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 75,7 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
ТОП-НОВИНИ
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
|Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
|Дослідження: Вступ України до ЄС - посильне завдання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Києві відбувся фестиваль «День винороба України»
|Імпорт антидронових рушниць та тепловізорів звільнять від податків ще на рік
|Гроші з дорожнього фонду спрямують на безпеку й оборону - Мінфін
|НКРЕКП розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл е/е обленерго та на послуги ПУП на 2024 р.
|Мінфін показав видатки на Збройні сили за жовтень
|Частка «чорного» експорту зерна за 9 міс. перевищила 20%, держава недоотримала 134 млрд грн - БЕБ
Бізнес
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»
|Китай скуповує у США обладнання для виробництва мікросхем, попри обмеження
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe