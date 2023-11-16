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АНАЛІТИКА

Мінфін показав видатки на Збройні сили за жовтень

16:46 16.11.2023 |

Економіка

 

У жовтні 2023 року видатки загального фонду державного бюджету становили 228,5 млрд грн, з яких 111,6 млрд грн були спрямовані на підтримку Збройних Сил України та зарплати військовослужбовців.

Це випливає з інформації Міністерства фінансів щодо видатків загального фонду держбюджету у жовтні.

Так, у жовтні видатки держбюджету становили 228,5 млрд гривень.

З них на підтримку Збройних Сил України було спрямовано 31,8 млрд грн. Це видатки на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

На грошове утримання військовослужбовців у жовтні спрямували - 79,8 млрд грн.

Для порівняння, у вересні видатки держбюджету становили 230 млрд гривень. З них на підтримку Збройних Сил України було спрямовано 27 млрд грн. На грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 87 млрд грн.

У серпні видатки становили 248,4 млрд гривень. З них на підтримку Збройних Сил України було спрямовано 39,9 млрд грн. На грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 75,7 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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